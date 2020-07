Chráněná krajinná oblast bude jen s podporou obcí

„Maloplošnými chráněnými územími se pravděpodobně vypořádáme se závazky ve vztahu k ochraně přírody a biodiverzity jak v národním, tak mezinárodním kontextu. Projekt CHKO by mohl znamenat i ekonomický stimul pro region,“ uvedl ředitel Agentury Ochrany přírody a krajiny (AOPK) František Pelc.

Tento způsob zvolilo ministerstvo poté, co obce řadu let jednoznačně novou CHKO odmítaly. Teď především Břeclav usiluje o její vyhlášení. „Jsem rád, že zájem o jednání a o ochranu tohoto území přišel z regionu. Bohužel v minulosti se tu rozšířily fámy, že po vyhlášení CHKO nebudou lidé moci jezdit do lesa nebo na ryby. Proto jsme jako kompromis začali připravovat maloplošná chráněná území,“ řekl Brabec.