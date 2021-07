Chorvatsko uznává už i starší očkování

„Dobrá zpráva pro naše turisty mířící do Chorvatska. I díky naší iniciativě Chorvaté prodloužili dobu platnosti očkování ze 7 na 9 měsíců po druhé dávce. Češi naočkovaní mezi prvními na začátku roku tak budou moci nadále cestovat do Chorvatska s očkovacím certifikátem,” napsal šéf české diplomacie Kulhánek v pátek na svůj twitter.

❗Cestování❗Dobrá zpráva pro naše turisty mířící do Chorvatska. I díky naší iniciativě Chorvaté prodloužili dobu platnosti očkování ze 7 na 9 měsíců po druhé dávce. Češi naočkovaní mezi prvními na začátku roku tak budou moci nadále cestovat do Chorvatska s očkovacím certifikátem

Chorvatsko se před časem rozhodlo, že bude uznávat pouze očkování, které není starší více než 210 dní. To je podle dřívějšího vyjádření mluvčí resortu Evy Davidové ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi bezprecedentně nízká doba.

Ministerstvo proto podle Davidové jednalo s chorvatskou stranou o prodloužení lhůty, protože jinak by to mohlo omezovat skupinu českých obyvatel, kteří byli naočkováni mezi prvními, například zdravotnický personál. Jejich očkování by totiž už v září nemuselo být v Chorvatsku uznáno.