Chorvatsko, Rakousko a Irsko na semaforu zčervenají

„Pro tyto osoby platí povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace,“ připomnělo ministerstvo.