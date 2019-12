Chodí do českých škol, ale česky neumí ani slovo

„Asistenty k těmto dětem samozřejmě nemáme, to by jich byla plná škola. Je to na našich učitelích, kteří jsou tu od rána do večera, protože pro cizince se musí zajistit jazykové kurzy a doučování, což bývá odpoledne po běžné výuce. Učitelé jsou pak přetížení. Nešťastné je to ale i pro samotné děti. Mělo by se to řešit systémově. Stát by jim měl zajistit intenzivní kurzy jazyků,“ domnívá se ředitelka školy.