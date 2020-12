Chlíbek: Vrchol ochrany se dostaví týden po druhé vakcíně. V létě se můžeme vracet k normálu

V létě příštího roku Česko může dosáhnout takové proočkovanosti, která bude bránit šíření koronaviru, a život by se pak mohl vracet do starých kolejí, míní předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Očkování v Česku začalo 27. prosince, ale do konce ledna by měla do Česka dorazit vakcína jen pro zhruba 200 tisíc lidí. Více očkovat by se mohlo na jaře.