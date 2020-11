Chlíbek: Mluvit o očkování v prosinci je neseriózní. Dodávky čekáme v prvním čtvrtletí

Jak to momentálně vypadá s dodávkami vakcín proti onemocnění covid-19? Kolik dávek a od kterých firem máme objednáno či zasmluvněno?

V tuto chvíli máme v součtu objednány dávky pro celkem 5,5 milionu obyvatel. A to od tří firem – AstraZeneca, Pfizer a Johnson & Johnson. Připravují se smlouvy ještě s dalšími výrobci.

Upozorňuji ale, že je to pro 5,5 milionu obyvatel, ne 5,5 milionu dávek. AstraZeneca a Pfizer mají totiž vakcíny dvoudávkové, Johnson má jednodávkovou.

Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn oznámil, že chce začít očkovat proti covidu už v polovině prosince. Učinil tak v době, kdy ještě žádná z vakcín není schválená, a není tedy jasné, čím budou očkovat. Co si o tom myslíte a kdy můžeme začít s očkováním my?

Začneme očkovat, až tu bude první vakcína. Němci nejsou schopni říct, že budou očkovat v půlce prosince. To nemůže nikdo seriozní slíbit. Vychází to z ideálního předpokladu, že vakcína bude do půlky prosince schválena. Nicméně je třeba si uvědomit, že teprve potom se zašlou konkrétní objednávky a doba od objednávky po příchod na trh může trvat klidně dva měsíce. I kdybychom tedy v půlce prosince objednali, může se stát, že se tu fyzicky vakcína objeví v únoru nebo na přelomu ledna a února.

Pokud ale pro Němce bude dostupná vakcína v půlce prosince, tak bude dostupná i pro Česko, protože nákup je společný a Česká republika má garantovaný svůj podíl. My jsme ale opatrnější, protože si myslíme, že se to takhle rychle nestihne. Třeba budeme příjemně překvapeni, ale spíše se domnívám, že to bude v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.

(Mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný Novinkám napsal, že resort neočekává dodávky vakcín do ČR dříve než v únoru či březnu 2021 – pozn. red.)

Jak to vypadá s naší očkovací strategií? Kdo vakcínu dostane první?

Strategii máme podobnou. Jak budou docházet první dávky vakcín, tak se budou očkovat v pořadí ty skupiny, kde chceme co nejdříve dosáhnout ochrany. Jde například o zdravotníky, seniory a chronicky nemocné lidi. Potom třeba klienti sociálních služeb. Strategie je postavená na tomhle. Podle toho, jak začnou chodit dodávky, začnou se tyto kategorie očkovat.

(Podle ministerstva zdravotnictví bude vakcína pro každého občana ČR či zdravotnického pracovníka hrazena státem – pozn. red.)

Kde se bude očkovat? Pro urychlení a dosáhnutí větší proočkovanosti je potřeba vakcínu dostat co nejblíže k lidem.

V tuto chvíli je to nastaveno tak, že prakticky všude, kde to půjde, aby vakcína byla dostupná každému a kdekoliv. Zapojí se tedy určitě praktici, vakcinační centra, nemocnice a zvažují se také mobilní týmy, které by objížděly například domovy důchodců.

Jak je vyřešena distribuce? Je již jasné, kdo bude vakcíny po republice rozvážet? Budou to dělat například hasiči, tak jak to na jaře dělali s ochrannými pomůckami?

Zdravotní pojištovny jednají s distributory očkovacích látek, kteří vakcíny budou rozvážet, protože nikdo jiný než oni na to nemá vybavení a ani možnosti. Dělají to běžně. Předpokládám, že zdravotní pojišťovny vyberou distributory a z logiky věci by bylo nejlepší, aby jich bylo více.

Nehrozí tedy, že zaspíme a stane se například to, že na letiště přiletí dodávka vakcín a teprve se začne řešit, kdo a kam látku rozveze či kde se po nezbytně nutnou dobu uskladní?