Chebská nemocnice v péči podle vyšetřování nepochybila

Situaci v chebské nemocnici se podařilo částečně stabilizovat. Necovidoví pacienti se vozí do nemocnice v Karlových Varech a část covidových pacientů převezli do jiných zařízení, a to i mimo kraj. Situace v nemocnicích v Karlovarském kraji zůstává na hraně možností kvůli stále vysokému počtu nových případů nákazy.