Cheb musel být před námi, vysvětlují si na Sokolovsku pomalejší odeznívání nákazy

„Vysvětluji si to tím, že Cheb byl takových čtrnáct dní, týden před námi, takže já pevně doufám, že se začne příští týden projevovat větší zlepšení i u nás. Nejsem ale odborník, takhle to ale cítím,“ uvedla na dotaz Práva starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO).

März celkové zlepšení přičítá protiepidemickým opatřením včetně omezení pohybu. Pro Trutnovsko na severu a Chebsko a Sokolovsko na západě Čech vyhlásila vláda od 12. února uzávěru - lidé nesměli až na výjimky tyto okresy opouštět nebo do nich cestovat.

„Každá epidemie někdy kulminuje, to znamená, že ten vrchol v těchto okresech již byl a nyní se přesunuje. Nyní je ve zbytku republiky,“ uvedl zastupitel.

Ekonom Peterka: Bez omezení průmyslu můžeme mít lockdown až do léta Ekonomika

„Pravděpodobně to bude nyní kulminovat jinde, ale ne tak razantně jako na Chebsku a Trutnovsku, protože se mezitím přijala ochranná opatření,“ poznamenal März v narážce na to, že od března podobné restrikce vyhlásila vláda i pro zbytek území Česka.

I když došlo v kraji zlepšení, nedá se podle něj nyní stoprocentně říct, že by to bylo v regionu dobré. „Zatím, co vidím v nemocnicích, tak intenzivní lůžka jsou zde plně obsazená, protože těžkých případů je pořád hodně,“ dodal März.