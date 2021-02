Cheb leží v Královéhradeckém kraji, řekl Babiš. Dvakrát

Premiér o Chebu hovořil v souvislosti s tím, že není třeba převážet pacienty z přetížené chebské nemocnice do blízkých nemocnic v sousedním Německu a psát kvůli tomu petice. Vláda přejezd sanitek s pacienty za hranice opakovaně odmítá a upřednostňuje transport do nemocnic v rámci republiky. I když je to třeba vrtulníkem až na Vysočinu.