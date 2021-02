Chcípl PES žádá demisi vlády

Iniciativa Chcípl PES žádá také okamžitý návrat všech dětí do škol, spolupracuje s iniciativou Vraťme děti do škol. „Chceme vrácení dětí do škol bez podmínek,” řekla na dnešní tiskové konferenci Markéta Pokorná z Vraťme děti do škol. Iniciativa požaduje, aby se děti do škol vrátily bez roušek i bez testování na koronavirus.