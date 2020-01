Chci být šéfem KDU-ČSL, oznámil Jurečka

Jurečka váhal kvůli tomu, že s jeho ženou mají pět dětí. „Je to pro mě důležité rozhodnutí, v průběhu Vánoc jsme o tom hodně debatovali. Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu KDU-ČSL ,“ řekl ve středu Jurečka .

Pokud by byl zvolen, chtěl by se zaměřit na to, aby KDU-ČSL byla opravdu „lidovou“ stranou a zajímala se o problémy obyčejných lidí. Jurečka zmínil například péči o seniory nebo podporu rodin.