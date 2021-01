Chceme to mít za sebou hlavně co nejdříve, zní ze Sněmovny

Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) pak vykázal Volného na zbytek dne ze sálu. I když se poslanec mohl do sálu vrátit na hlasování, což mu jednací řád povoluje, nevyužil to.

Na otázky, jak se hodlá před poslanci hájit, prohlásil: „Uvidíte to v přímém přenosu.“ Tuto možnost Grospič odmítl s poukazem na to, že jednání tohoto výboru jsou zásadně neveřejná. „Poslanec si nemůže pořídit svůj záznam. Pokud by to udělal, pak poruší zákon a následovalo by další řízení s ním,“ řekl.