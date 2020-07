Cestu z Věstonic do Pavlova možná zase zavřou

Na problém narazili pracovníci údržby silnic a zaregistrovali jej i vodohospodáři. O zásahu do terénu už ví i starostka Jaroslava Rajchlová (Věstonický spolek).

„Taky to tam chodím kontrolovat. Není to dlouho, co je silnice znovu otevřená a svah stabilizovaný. Přesto jakmile přijde větší déšť, jdu se tam raději podívat,“ uvedla starostka.