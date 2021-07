Cestovatelská mapa znovu změní barvy, Dánsko a Francie zčervenají

Při návratu ze zemí zelené a oranžové kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář a před vstupem na území ČR nebo nejpozději do pěti dní po návratu musí lidé podstoupit antigenní nebo RT-PCR test.

Pro země z červené a tmavě červené kategorie platí při návratu stejná pravidla. Pokud se turista vrací z těchto zemí a nemá ukončené očkování nebo v posledním půlroce neprodělal covid, musí ještě před návratem do Česka podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použije hromadnou dopravu (letadlo, vlak, autobus).

Plně naočkovaní cestovatelé z EU nemusí v Británii do karantény Zahraniční

Pro tyto osoby platí také povinnost podstoupit po návratu do Česka PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné, aby zůstaly v samoizolaci.