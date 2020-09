Čeští lékaři odstranili nádor jater speciální metodou nejmladšímu pacientovi na světě

Honzík podstoupil unikátní a náročný výkon v podobě odstranění nádoru jater metodou ALPPS (z anglického Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy). Laicky řečeno se jedná o zákrok, který je rozdělen na dvě operace, při kterých se postupně odstraní celý nádor.

„My jsme se to dozvěděli náhodou, když jsme šli na očkování. Paní doktorka při kontrole nahmatala zvětšená játra, což následně potvrdil ultrazvuk. Za dva týdny už tam byla ložiska o velikosti nějakých pěti centimetrů,“ popsala Novinkám Honzíkova maminka Renáta. K srovnání tak nádor dosahoval velikosti limetky.

„Hrozně moc jsem plakala. Malý se mi hrozně smál. Nechápal, proč pláču, vůbec to tak nevnímal,“ dodala maminka. Honzíka brzy převezli z Ostravské nemocnice do Brna, kde začal podstupovat chemoterapie, aby se nádor zmenšil.

Preventivně byl také zařazen na čekací listinu transplantace jater. Kdyby se nádor nepovedlo odstranit, jednalo by se o jedinou zbývající možnost.

Honzík byl nejprve převezen z Brna do pražské nemocnice Motol, nicméně zde běžný zákrok odstranění nádoru u tak malého pacienta nemohli provést. Nakonec skončil v IKEMu, kde se rozhodli přistoupit k unikátní metodě.

„Byla jsem opravdu ráda, že nakonec nemusela být transplantace, protože dostat do něho léky přes pusu je těžké. Je to miminko, ne dospělý,“ uvedla maminka.

V srpnu, když Honzík oslavil svůj první rok, dostal on i jeho rodina od lékařů ten nejhezčí dárek. Všechna dosavadní vyšetření ukázala, že je v pořádku a játra mu plně fungují.

„Vzhledem k tomu, že Honzík to má genetického původu, tak mi nikdo nezaručí, že se to nevrátí, ale teď si to celé užíváme s rodinou. Prospívá úplně krásně, přibírá. Začal mi konečně pít čaj po půl roce. Hezky papá. Spí celou noc úplně perfektně,“ zmínila maminka.