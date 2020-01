Čeští a němečtí policisté budou mít společnou služebnu

„Naším vzorem je německo-polská služebna v Ludwigsdorfu, kde policisté z obou zemí společně pracují a slouží, mají tam své zázemí, šatny i vše ostatní, co k běžnému policejnímu oddělení patří. A to je i náš cíl,“ popsal liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Čeští a němečtí policisté se už od roku 2003 potkávají při společných hlídkách na obou stranách hranice. Do hlídek vždy ale vyjížděli ze svých národních služeben, teď by vůbec poprvé měli být společně i v každodenním provozu.

Na společné služebně by mělo v první fázi (bez Poláků) pracovat celkem 20 policistů, deset z každé země. „Mělo by to být prostě klasické obvodní oddělení, jen jiné v tom, že bude na hranici tří států,“ dodal Husák s tím, že pohraničí nejvíce trápí majetková a drogová kriminalita.