Česko zažaluje Brusel kvůli pozastavení plateb Agrofertu. Z principu

„Je to z principu. Přestože Evropská komise řekla, že vyjma jednoho projektu je proplatí, chceme celkové rozhodnutí o neproplacení zažalovat. Nesouhlasíme s některými technickými detaily,” cituje Deník N mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého.

Žalobu na neplatnost rozhodnutí Evropské komise by měl zpracovat ve spolupráci s ministrem zemědělství a podat vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU.

„S podáním žaloby nejsou spojeny žádné náklady," píše se podle serveru ve schváleném materiálu. Podat žalobu ministerstvu doporučil i zemědělský intervenční fond. ”V rámci řízení by měl přezkoumat existenci důvodu pro pozastavení plateb,„ uvedla mluvčí fondu Lenka Rezková.

Zemědělsko-potravinářský holding Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích.

Loni v listopadu poslala Evropská komise do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.