Česko v případě potřeby nabídne nemocniční lůžka zahraničním pacientům

„V případě, že by některá z jiných zemí požádala o pomoc, tak naše nemocnice jsou v současné době schopny nabídnout pomoc zahraničním pacientům, a to včetně těch, kteří vyžadují plicní ventilaci či mimotělní oběh,” uvedl ministr.

Zahraniční pacienti by podle předběžných plánů měli v případě potřeby zamířit do dvou vybraných nemocnic, a to Fakultní nemocnice v pražském Motole a do Fakultní nemocnice Brno. „Jsme schopni pojmout desítky těchto pacientů,” upřesnil Blatný.