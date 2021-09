Česko si už předobjednalo vakcíny pro děti od pěti let

„Dokud nebude vakcína schválená v rámci Evropské lékové agentury, tak to (v ČR) samozřejmě možné není,” řekl ministr.

Pfizer: Vakcína je bezpečná a účinná pro děti od pěti let

Výrobce v tomto týdnu informoval, že podle jeho klinických studií děti vakcínu dobře snášejí a vyvolává u nich silnou imunitní reakci. Plánuje proto co nejrychleji požádat regulační úřady v USA, EU a dalších zemích o povolení nasadit očkovací látku i v této věkové skupině.

Na Slovensku budou očkovat děti od 5 let

Podobně jako na Slovensku bez schválení příslušnými úřady očkují zdravotníci děti také v Izraeli. Tam je ale zatím jen pro děti, jimž hrozí vážné komplikace v případě nákazy koronavirem. To připustil před dvěma týdny i ministr Vojtěch. Lékař se může individuálně rozhodnout, že dítěti vakcínu podá bez schválení, takzvaně off label, lze to podobně jako u jiných zatím neschválených léků.