Česko pošle Číně na boj s koronavirem 10 milionů korun

„Ministerstvo zahraničních věcí má připraveno 10 milionů korun, které bude poskytovat Číně skrze mezinárodní organizace. Je to k tomu, aby se přispělo k léčbě a prevenci,“ dodal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Materiální pomoc není podle Babiše zatím na pořadu dne, protože v Česku není dostatek roušek a nejprve se jimi musí zásobit tuzemské nemocnice a lékárny. V Číně by ale mohly pomoct vyřazené české sanitky.

„Budeme ještě řešit poskytnutí vyřazených sanitek, které jsou potřeba na převoz infikovaných do karantén nebo na léčení,“ řekl Petříček. Vláda také v pondělí rozhodla o tom, že od neděle 9. února zakáže přímé linky mezi Čínou a Českou republikou.

V noci na pondělí dorazila do Česka první pětice evakuovaných Čechů, které z Číny dopravil do Evropy speciál vypravený Francií. Další víc než stovka českých občanů už také projevila zájem o evakuaci zpět do vlasti. Podle Petříčka se nacházejí mimo epicentra nákazy.