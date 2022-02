Česko patří v boji s mrtvicí mezi špičku

Stále je ale co zlepšovat. Proto s kolegy shromáždila dostupná data k lidem postiženým mrtvicí. Z nich lze podle výzkumníků vyčíst informace, které dříve zdravotníkům unikaly.

Do 30 dní po mrtvici zemře v Česku průměrně 12,5 procenta lidí

Například do 30 dní po mrtvici zemře v Česku průměrně 12,5 procenta pacientů. Mezi jednotlivými regiony jsou ale co do úmrtnosti rozdíly. Ty největší jsou až pětiprocentní.