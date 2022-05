Česko chce v rámci předsednictví pozvat na summit Zelenského

Česká republika by při svém předsednictví v Radě Evropské unie chtěla uspořádat summit, kterého by se zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rozhovoru pro ČTK to řekl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). ČR je podle něj pro co nejrychlejší cestu Ukrajiny ke statusu kandidátské země do Evropské unie, musí však splnit standardní podmínky.