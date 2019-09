České firmě utekl miliardový obchod s Izraelci

Je to překvapivé, protože Izraelci se smluvně zavázali, že třicet procent ze zakázky nechají českým firmám, a s Retií měli i podepsanou předběžnou smlouvu. Několik let oddalovaný nákup radarů, které by měly nahradit desítky let přesluhující sovětské radary, přitom ministerstvo obrany chce během letošního podzimu uzavřít.