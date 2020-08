České exulanty připomíná Růžový palouček, přibude zřejmě i den v kalendáři

„Jestli ministerstvo hledá den, tak mi již můžeme nabídnout místo. Tím je Růžový palouček s památníkem českých bratří u Újezdce, nedaleko Litomyšle na Svitavsku. Je to symbol českého exulanství pro svobodu víry a přesvědčení,“ zareagoval Miloš Krejčí, předseda Spolku přátel Růžového paloučku.

Na Růžovém paloučku, od roku 1989 kulturní památce, se podle pověsti loučili čeští bratři s vlastí před nuceným odchodem do exilu. Měl mezi nimi být i Jan Ámos Komenský. Není to vyloučené, neboť ten v nedalekém Brandýse nad Orlický psal svůj Labyrint světa a ráj srdce. Azyl mu zde nabídl majitel panství Karel st. ze Žerotína, který mu umožnil dál vyznávat nekatolickou víru. V nejzazším cípu Žerotínova panství také leží Růžový palouček.

Růže, které tu na ploše asi 350 metrů čtverečních od nepaměti rostou, údajně vyrostly ze slz českých bratří, prolitých před jejich odchodem do ciziny.

Na Ruzyni si připomínají 75 let od návratu československých pilotů z Anglie

Na Ruzyni si připomínají 75 let od návratu československých pilotů z Anglie Koktejl

„Jsou to Rosa gallica, též růže stepní. Obvykle rostou na krajích lesů. Mají mimořádně hluboké kořeny, a tak se nikdy nepodařilo je odtud vymýtit. Naopak, takového hospodáře, který tu chtěl místo růží obdělávat pole, následně postihla pohroma,“ připomenul Miloš Krejčí a přiznal, že palouček sice není cílem davů turistů, denně sem však někdo přichází.

„Ze strany kraje se nabízí řešení například příjezdové komunikace či parkovacích ploch, ale ve spolupráci s městem Litomyšl také zpracování architektonického návrhu na Český dům, který by se mohl stát středobodem celého areálu,“ vyjádřil podporu pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD), podle něhož krajané nebo potomci Čechů, kteří odešli například na konci 19. století do Spojených států amerických, hojně jich je v Texasu či Chicagu, by určitě vznik takového místa uvítali. Většinou se stále hrdě hlásí k odkazu předků.