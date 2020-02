Česká knihkupectví nabízejí nacistickou propagandu proti Židům mezi tituly pro děti

Knihu Ernsta Hiemera s názvem Jedovatá houba (v originále Der Giftpilz) vydalo nakladatelství Guidemedia etc. Stojí necelé tři stovky a je zařazena mezi literaturu pro děti. V popisu knihy stojí, že se jedná o ilustrovanou dětskou knihu, která je klasickým antisemitským dílem německé nacionálněsocialistické osvěty.

„Kniha ležérní formou dětem například radí, jak poznat Žida: podle odporného, nasládlého zápachu, anebo dle pohledu, který je číhavý a bodavý. Už na očích mu člověk okamžitě pozná, že je to špatný a prolhaný člověk,“ stojí v popisu dětské knížky, jejímuž autorovi bylo po válce v Německu doživotně zakázáno působit jako učitel.

„Nesmlouvavě autor zkomponoval taktéž básně, kterými zakončuje každou jednotlivou kapitolu. Vražda, zlodějna a lhaní, krádež, podvod, švindlování; To vše Žid může, to vše Žid smí, i židovské dítě dobře ví, že v talmudu psáno je, co Žid nenávidí a miluje, jak má smýšlet a jak má žít, v Talmudu se dozví Žid,“ uvádí nakladatelství a jednu takovou básničku rovnou cituje.