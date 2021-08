Česká firma nabízí testování na covid online

Tento test je vhodný např. pro cestování vlakem do ciziny, když člověk potřebuje rychle vědět, zda je pozitivní, nebo negativní. Tyto služby využívají třeba dopravní společnosti či cestovní kanceláře.

Je to jednoduché, funkční, klienti si to vychvalují

„Tento způsob testování nám vyhovuje. Když například v Chorvatsku změní ze dne na den požadavky pro turisty a vyžadují od cestujících negativní test, je online testování cesta, jak to hned řešit. Je to jednoduché, funkční a naši klienti si to vychvalují,“ uvedl mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.