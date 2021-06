Česká armáda vyzkoušela nové raketové systémy

„Na obsluhu jsou nové komplety poměrně složitější, protože to má více ovládacích prvků a je časově náročnější vycvičit obsluhu,“ pokračoval s tím, že původní zbraně bylo možné používat za jízdy a za krátkých zastávek, což tento komplet neumožňuje.

„Ovšem určitě výhody moderních kompletů převažují nad nevýhodami. Původní zbraně byly zastaralé technologie. Je to komplet nového století, určitě je to pokrok,“ dodal s tím, že je to rozdíl jako mezi trabantem a Rolls-Royce.