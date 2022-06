Češi vymysleli unikátní způsob, jak odchytit nebezpečné drony

„Přestože je spousta firem, které vyvíjejí tyto systémy nebo slibují, že je budou nabízet, ten náš je opravdu asi jediný, který může být už nasazen do testovacího provozu. V komerčním, nevojenském světě je to světový unikát,” řekl Martin Saska, vedoucí skupiny Multirobotických systémů katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT, která se na vývoji podílela spolu s dalšími soukromými subjekty.

Systém by se mohl využívat k ochraně kritické infrastuktury, jako jsou jaderné elektrárny, ale i k ostraze letišť, hranic nebo při velkých sportovních a kulturních akcích s velkým počtem lidí, kde by mohlo dojít k útoku pomocí menšího dronu. Rovněž může najít využití při střežení chráněných osob.

„Není to každodenní situace, ale stává se to (pašování zboží do vězení dronem) a je to čím dál častější, takže vězeňská služba na to musí nějakým způsobem reagovat, zvyšovat bezpečnost,“ sdělila Zuzana Rosendorfová, zástupkyně mluvčího věznice Rapotice.