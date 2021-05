Češi v lockdownu touží po přírodě. Berou útokem chalupy i karavany

Flexibilita a volnost. To jsou podle Jana Pacovského z Asociace kempování a karavaningu hlavní výhody cestování na čtyřech kolech. „Dává vám to možnost rozhodnout se ze dne na den, kam vyrazíte, a třeba jet za hezkým počasím úplně jinam. Máte navíc izolovaný prostor, takže z pohledu rizika nákazy je to nejbezpečnější,“ říká Pacovský, který sám cestuje s obytným vozem pátým rokem.

To potvrzuje i majitel jedné z největších prodejen a půjčoven obytných vozů v Česku AutoPartner Plus Daniel Havelka. „Je problém uspokojit poptávku. My máme v tuhle chvíli jeden karavan na okamžitý prodej, zbytek až po sezoně,“ říká Havelka. Podle něj začali kvůli uzavření ubytovacích zařízení obytná auta a přívěsy kupovat i ti, kteří by nad tímto způsobem cestování jinak neuvažovali.