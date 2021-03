Češi utíkají k moři a domů nespěchají

Některé cestovní kanceláře hlásily vyprodáno už během prvních termínů jarních prázdnin. Velkou změnou od léta je to, že povinné testy už nikomu nevadí. Cestovatele neodradí ani pětidenní karanténa po návratu. Nejvíce míří do Egypta, do Spojených arabských emirátů a na Kanárské ostrovy.

„Na Velikonoce jsme vyprodaní. O jarních prázdninách to bylo totéž. Létáme do Egypta, na Maledivy a do Spojených arabských emirátů. Přitom je vždy nutné mít tři PCR testy, do Dubaje dokonce čtyři,“ řekla Právu obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue style Lenka Pátek.