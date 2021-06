Češi teď hlásí hygienikům víc rizikových kontaktů

Za poslední týden lidé hygienikům při trasování nakažených koronavirem hlásí v průměru necelé dva rizikové kontakty, zatímco za poslední měsíc je to v průměru 1,47 kontaktu. Vyplývá to z aktuálního reportu Chytré karantény. V době vrcholu epidemie covidu v březnu to bylo 0,8 kontaktu. Na trasování se tehdy podílelo téměř 2000 lidí, v současné době kolem 300.