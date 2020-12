Češi se rozjeli do Bavorska za velkými nákupy

Žádnou policejní hlídku, která by kontrolovala účel cesty do Bavorska, redakce při sobotní dopolední návštěvě Waldsassenu nepostřehla. Do Bavorska se smí v rámci příhraničního styku jezdit z Česka pouze na čtyřiadvacet hodin. Lidé mohou přitom vycestovat například za rodinou, pokud chtějí odvézt děti do školy anebo míří-li za lékařem. Nakupování sice není vyjmenováno mezi povolenými cíli cesty, ale je povoleno obstarávání denních potřeb, což podle ministerstva zahraničí může být i nakupování.