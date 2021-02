Češi před návratem domů musí ještě v zahraničí na test. Jinak hrozí karanténa i pokuty

Od pátku bude nutné při návratu téměř ze všech evropských zemí zpět do Česka ještě v zahraničí absolvovat test na koronavirus. Lidé, kteří přijedou bez něj, budou muset na 10 dnů do karantény. Pokud do ní nenastoupí, hrozí jim pokuta až do výše tří milionů korun. Pokud do ČR pak občané pojedou přes další, třeba i rizikovější státy, kde se nezdrží více než 12 hodin, platit budou pravidla z výchozí destinace.