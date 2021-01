Češi loni dýchali čistší vzduch

Ano. Z geolokačních dat uživatelů (Google Mobility Reports) vyplývá, že pobyt lidí v domácnostech spojený se zvýšenou intenzitou vytápění domácností a tím zvýšenou emisí znečištění se během obou nouzových stavů zvýšil. Na počátku nouzového stavu na jaře byl nárůst kolem 20 až 25 procent, na podzim kolem 10 až 15 procent a kolem Vánoc až kolem 30 procent. Takže to jsou částečně protichůdné faktory a vlivy, které hrály roli, a je otázka, co převáží. Přesné vyčíslení by vyžadovalo další emisní data a modely a bylo by časově náročnější.