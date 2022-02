Certifikáty o prodělaném covidu se zpožďují kvůli novým pravidlům

Certifikát by měl být k dispozici na portále ocko.uzis.cz. Jenže certifikát o prodělané nemoci se tam nově ukáže až 11 dní po otestování. To pak působí problémy firmám i některým zaměstnancům. A proč až 11. den? Po této době od pozitivního PCR testu lze podle evropských pravidel spolehlivě říct, že člověk nemoc prodělal.

Podle ní se tímto firmy dostávají do prekérní situace. Obávají se totiž, že pojišťovny jim neuhradí testy zaměstnanců, kteří se po nemoci vrátili do práce.

Podle mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jany Schillerové by podle mimořádného opatření vlády pojišťovny neměly firmám hradit testy zaměstnanců do 30 dnů po nemoci. „My standardně proplácíme, co nám zaměstnavatelé vykážou. Máme nastavený systém kontrol, ale zajímá nás to ve chvíli, kdy ten test vykáže zaměstnavatel,“ řekla Právu.