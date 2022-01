Černochová se omluvila Parkanové za „hanebné“ stíhání

„S potěšením jsem přijala zprávu o osvobozujícím rozsudku Městského soudu v Praze. Tuto kauzu jsem vždy považovala a považuji za uměle vytvořenou a postup vyšetřovacích orgánů za hanebný. Za tristní a nepřijatelné považuji také fakt, že soudní spor trval deset let, což je v životě člověka příliš dlouhé období na to, aby ustál nátlak, stres, medializaci, ale i finanční a materiální náklady,“ stojí v dopise, který Černochová ve čtvrtek nechala Parkanové doručit společně s kyticí květin.

„Přišel mi dopis... moc potěšil,“ uvedla k tomu exministryně. V komentářích poté napsala, že „z takovýchto střípků se dá znovu poskládat to, co je ve mně rozbito”.

Pro Novinky pak uvedla: „Je to pro mě velmi cenný dopis. Vím přesně, do jaké odpovědnosti paní ministryně vstoupila. Vím, že jen pro ministerský plat, bez lásky k zemi, se to dělat nedá a nemá. Ministerstvo obrany pro mě nepřestalo být srdeční záležitost, bez ohledu na to, co se stalo.”