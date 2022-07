Černochová podepsala memorandum na vojenské logistické centrum v Mošnově

„Je to pro nás velmi důležité. Projekt armádního logistického centra v Mošnově pomůže všem, pomůže armádě, posílí ekonomiku. Propojí leteckou, silniční a železniční dopravu na jednom místě,” řekla před podpisem memoranda v Poslanecké sněmovny ministryně Černochová.

Logistické centrum bude podle ní univerzální, sloužit bude jak armádě, tak pro civilní účely. Do vybudovaného centra by se v budoucnu měla přesunout také část Praporu nasaditelných sil z Rakovníku, Černochová mluvila o zhruba 300 vojácích.

Na projektu se shodli zástupci vlády i samosprávy. Hejtman kraje Ivo Vondrák si to pochvaluje, jelikož to zvýší prestiž regionu a budou vznikat i nová pracovní místa. Slibuje si také větší zapojení místních firem.

„Buduje se něco unikátního, myslím si, že to bude znamenat novou dimenzi rozvoje celého území,” míní Vondrák. Část infrastruktury se podle něj buduje už nyní.

Podle Černochové by se mělo začít stavět nejpozdějí do roku 2025 a projekt by měl vyjít na zhruba dvě miliardy korun.