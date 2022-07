Čekání na tragédii? Desítky mostů po celém Česku jsou na spadnutí

Visutý most v Dolní Moravě se umístil mezi nejlepšími světovými destinacemi

Visutý most v Dolní Moravě se umístil mezi nejlepšími světovými destinacemi Cestování

Na Karlovarsku jsou nad silnicí na Prahu u obce Stružná dva mosty v havarijním stavu, které hrozí zřícením, neví se ale, kdo by je měl opravit. V katastru je jako vlastník uvedeno ŘSD, vlastnictví ale popírá.

„Soudní rozhodnutí zatím nepadlo. Nechali jsme na mostech provést mimořádnou mostní prohlídku, abychom zjistili, zda jsou bezpečné pro provoz. Na jejím základě náš odbor dopravy nařídil pravděpodobnému vlastníku, pozemkovému úřadu, provést značení na mostech a jeden most uzavřít. Na most blíže k Praze je zakázán vjezd vozidlům nad 10 tun, druhý most je zcela uzavřen a je na něj vjezd zakázán,“ sdělil Právu mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.