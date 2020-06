Čachry ve vsetínské KSČM šéf okresu neustál

Podle některých činovníků docházelo ve Vsetíně opakovaně k vyvádění stranických peněz z bankovního účtu i pokladny okresní organizace.

„Šlo údajně o finanční machinace, vznikly tam nesrovnalosti. V určité době prý chyběly peníze jak ve stranické pokladně, tak na účtu. Bylo to tři roky zpátky. Do Vsetína přijela finanční kontrola z ústředního výboru KSČM. A když se nahlásili na poslední chvíli, tak vedení okresního výboru řeklo, že teď nemá prostor a že musí počkat hodinu, ať jdou zatím na oběd. Mezitím se tam nějaké peníze vrátily,“ uvedl zdroj Práva, podle kterého komise z ústředního výboru přišla na to, že neseděly ani výčetky.

„Do banky, když dáte peníze, například dvacet tisícikorun a patnáct pětistovek, tak to musí sedět s počty, a zde neseděly. Zkrátka ty peníze chyběly,“ vysvětlil zdroj.

Peníze pro stranu?

Podle zdroje Práva však nedošlo ke krádeži peněz. „Ty peníze si zkrátka prý jen někdo půjčil a podnikal s nimi. Vydělával na nich. Půjčil si například tři sta tisíc, do něčeho je vrazil a vydělal padesát tisíc. A tři sta tisíc tam pak vrátil. Měl čistá ruka padesát tisíc. Takto jsme to pochopili. Ty peníze se otáčely se ziskem,“ dodal zdroj.

O konkrétních lidech, kteří by mohli peníze vyvádět z pokladny, zdroj nechtěl hovořit.

Ti, co si politiku dělají nahoře, tak to vedou do pekel Jiří Varga

Kromě Vargy ale měl být vedením strany potrestán ukončením členství i místopředseda vsetínské organizace KSČM Petr Polášek, jehož partnerka měla vést účetnictví vsetínských komunistů. „Pan Polášek však stihl dřív rezignovat,“ řekl Právu Varga.

Varga zároveň odmítá jakékoliv pochybení. Tvrdí, že ve Vsetíně nikdy nedošlo k žádnému vyvádění peněz ze stranické kasy. Na bankovním účtu měla vsetínská organizace několik set tisíc korun. „Je to pro mne šok. Nikdy peníze nechyběly ani na účtu. Finanční komise ÚV KSČM to v roce 2017 řešila z toho důvodu, že byl dán pokladní limit 90 tisíc korun a ten byl u nás překročen. To je ale vnitrostranická věc,“ snažil se vysvětlit Varga.

Podle něj před třemi lety hrozilo, že vedení strany si stáhne peníze a okresní výbory budou téměř bez financí. „Proto jsme chtěli mít peníze v kase, a ne na účtu. Maximum bylo v kase 470 tisíc korun. A kdyby to chtěli sebrat, tak my jsme si jakoby koupili auto. To se ale nestalo, protože jsem položku s autem neměl v rozpočtu,“ podotkl Varga.

Peníze podle svých slov nemusel z banky ani vyvádět. Už v prvopočátku je totiž od straníků a základních organizací KSČM na Vsetínsku nevkládal do banky, ale nechával je v pokladně. „Komise nám vytýkala, že byl překročen limit na kase. Kasa seděla. Jen peníze nebyly v bance, kde měly být. Na pokladně bylo 260 tisíc. A byly tam i peníze základních organizací. Protože když nám lidi ze základních organizací umírali, my jsme ty peníze pak z pozůstalých nedostali. Jestli to použijete… No, nic nenadělám,“ řekl Právu Varga.

To, že by peníze chtělo vedení strany okresnímu výboru sebrat a centralizovat je, odmítá první místopředseda strany Petr Šimůnek. „Je to nesmysl. Právě to je spor, který jsme vedli. Ústřední výbor žádné peníze okresům nestahoval, a ani nemohl. Přístup k manipulaci s finančními prostředky mají pouze předsedové a pokladníci okresních výborů,“ vysvětlil Novinkám Šimůnek.

Varga: Byl jsem Praze nepohodlný

Varga však uvádí, že o tom, že mělo docházet k vyvádění peněz z účtu či pokladny a měly být použity pro jinou potřebu, slyšel. „O tom hovořil jeden stranický kolega z Prahy, to je na žalobu. Tvrdil, že jsme ty peníze používali na nějaké obchodní transakce. Pravda je ale jiná. Byl jsem Praze nepohodlný. Měl jsem jiné názory. Vytýkal jsem vedení, že je třeba dodržovat stanovy, že je třeba poslouchat naše staré lidi dole. A ti, co si politiku dělají nahoře, tak to vedou do pekel,“ podotkl Varga.

Jak Právu vysvětlil, ÚV KSČM mu ukončil oficiálně členství na základě porušení ochrany osobních údajů (GDPR). „Neměl jsem v pořádku členskou základnu. Ne všichni členové totiž podepsali GDPR, a kdyby přišla kontrola, tak by byla pozastavena činnost KSČM. Byl to ale zřejmě zástupný problém,“ domnívá se Varga.

Trestný čin nebyl

První místopředseda Šimůnek Novinkám sdělil, že vedení o problémech s penězi ve Vsetíně vědělo dva roky a několikrát na okresní organizaci apelovalo, aby situaci napravila. „V pátek jsme to řešili na výkonném výboru. Byly určité dlouhodobé neshody v okresní organizaci Vsetín a výkonný výbor ukončil členství panu Vargovi. Pan Polášek na své schůzi ukončil členství sám, proto nebyl řešen na výkonném výboru,“ potvrdil Novinkám Šimůnek.

Trestní oznámení jako v případě Strakonic, kde zmizelo přes 30 tisíc korun, ale strana podle Šimůnka v tomto případě podávat nebude. A to i přesto, že jde o mnohem vyšší částky.

„K žádnému trestnému činu nedošlo, protože máme kontrolní mechanismy a revizní komise a ty došly k tomu, že byly porušeny ekonomické směrnice strany a že se pohybovaly velké částky přímo v pokladně okresního výboru. Žádali jsme, aby byly peníze na příslušném účtu. Žádný zákon nebyl porušen, ale vnitřní směrnice KSČM ano,“ doplnil Šimůnek.

Zároveň dodal, že podle něj nebylo fyzicky prokázáno, že by peníze na účtu fakticky chyběly. „K nějakému pohybu ale muselo dojít, protože kontrola zjišťovala i hodnotu bankovek. Víme, kolik peněz tam bylo i jaký počet různých bankovek a ty byly jiné hodnoty. Došlo k nějakým podezřením. Problém se řešil zhruba dva roky a byl čas na nápravu,“ vysvětlil Šimůnek.