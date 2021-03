Bývalý hejtman Hašek povede ČSSD v Brně-venkově

Druhá největší organizace ČSSD na jižní Moravě na konferenci také nominovala do vedení ČSSD pro nadcházející sjezd do funkce předsedy současného šéfa strany Jana Hamáčka, jako statutárního místopředsedu Romana Onderku a jako místopředsedu Jiřího Běhounka.

„V daňové oblasti by strana měla přijít s covidovou přirážkou pro bohaté, se zdaněním vývozu kapitálu z ČR či se sektorovým zdaněním bank, IT, telekomunikací či energetiky. Výnosy z těchto daňových změn by se měly soustředit ve fondu budoucnosti, ze kterého by po covidu měly jít investice především do veřejného vzdělávání, zdravotnictví, na bytovou výstavbu či sport,“ dodal Hašek.