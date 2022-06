Bývalé vedení ČSSD utratilo za volby o 30 milionů víc, než mělo

Právu to řekl předseda ČSSD Michal Šmarda. Za kampaň pro loňské sněmovní volby utratili podle účetní závěrky bezmála 54,4 milionu korun. Finanční rámec, na kterém se však strana původně dohodla, byl zhruba o třicet milionů nižší, jak Právu potvrdil statutární místopředseda Igor Bruzl.

„Při kontrole se zjistilo, že peníze nebyly utraceny minulým vedením soc. dem. v souladu s vnitřními předpisy. Nebyly dodrženy formální náležitosti, které měly být. Nedošlo ke schválení peněz v rámci rozpočtu a výdaje, které byly realizovány, nebyly rozpočtově kryty. A to je chyba,“ řekl Právu Šmarda.

Předejít tomu chtějí do budoucna tím, že upraví vnitřní komunikaci. „Nastaví se jasnější pravidla pro odpovědnost při podepisování některých aktů, zjednodušeně řečeno,“ dodal předseda. Komise ještě prověřuje, jestli investice aspoň splnila svůj účel a peníze byly využity hospodárně.

To, že se financování kampaně pro loňské volby do Sněmovny prošetří, si odhlasovali delegáti na sjezdu loni v prosinci. S návrhem přišel nynější místopředseda ČSSD Tomáš Petříček.

Onderka tehdy přiznal, že za kampaň dali asi 53 milionů, ačkoliv rozpočtováno měli mnohem méně. Šlo podle něj o rozhodnutí volebního týmu. Návrhy předkládal tehdejší předseda Jan Hamáček a následně je mělo posvětit předsednictvo. Několik členů se však na sjezdu ohradilo vůči tomu, že by o něčem hlasovali. „Já o své vůli jsem nerozhodl ani o desetníku,“ odmítl tehdy Onderka nařčení.

Postup na sjezdu hájila i kandidátka na předsedkyni Jana Maláčová s tím, že vše je na transparentním účtu. „Může to vypadat všelijak, ale dělali jsme maximum, abychom se do Poslanecké sněmovny dostali,“ zdůraznila. Vedení se tam zastal i exhejtman Jiří Běhounek, podle kterého strana dělala, co mohla, a ostře zkritizoval, že někdo financování zpochybňuje.