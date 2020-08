Býčí skála byla pohřebištěm elit

Byl to Wankel, kdo z objevu pohřbu halštatského velmože, kolem něhož byly uloženy ostatky dalších 40 lidí, vytvořil příběh o tom, že byli povražděni, aby mohli provázet pohřbeného na onen svět. Legendu zhmotnil v jedné ze svých ilustrací Zdeněk Burian.

Moderní věda vidí situaci jinak. Podle Golce byla Býčí skála bezmála 150 let duchovním centrem.

Znamená to, že je vyráběla stejná dílna. Elita využívající Býčí skálu dokázala tuto mistrovskou práci zaplatit. Zřejmě zbohatla na obchodu s jantarem. V Předsíni se našly tisíce předmětů, které jsou nyní vystaveny v Přírodopisném muzeu ve Vídni.

Nacisté v jeskyni za druhé světové války postavili utajovanou továrnu na letecké motory. Prostor vylili betonem. Předpokládalo se, že naleziště bude zdevastováno. Jenže Golec nyní zjistil opak. Se svým týmem vykopal sondy až do podloží. Našel kus lidského prstu, keramiku, bronzové plíšky a obiloviny, které sloužily asi coby obětiny.

To nejdůležitější, co objevil, je velká vrstva uhlí pod povrchem. Jde zřejmě o zuhelnatělé dřevo, které bylo kdysi v jeskyni použito doslova v obrovském měřítku. Právě díky tomu přichází s teorií o dřevěných pohřebních komorách v jeskyni, v nichž byli umístěni mrtví na k tomu speciálně vyrobených pohřebních vozech. Podrobnosti k případu by mohli pomoci zjistit dendrologové.