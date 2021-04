Bulharská stopa: otrava novičokem

Ten přeprodával zbraně na Ukrajinu, ale i do jiných zemí. Podle jedné z policejních verzí měly být zbraně z Vrbětic určené syrským povstalcům.

Gebrev byl o rok později otráven stejným jedem jako v roce 2018 Skripalovi. Jako oni ale útok přežil. Bulharští vyšetřovatelé, i on sám, připisují otravu ruské vojenské rozvědce. Motivem k jeho likvidaci měly být dodávky zbraní na Ukrajinu a také do Gruzie v roce 2008.

V roce 2019 vyšetřovatelé identifikovali na záběrech z videokamer důstojníka GRU Denise Sergejeva alias Sergeje Fedotova. Právě on je třetím mužem, který přiletěl spolu s Miškinem a Čepigou do Británie 4. března 2018.

Gorškov, pravým jménem Gordijenko, byl 11. října 2014 spolu s hlavními podezřelými Anatolijem Čepigou a Alexandrem Miškinem v Česku. Už počátkem téhož roku ale byl podle Rádia Svoboda v Praze další z „bulharské“ trojice Sergej Fedotov, a to společně s Miškinem.

O jeho prvních letech v GRU se podle tohoto zdroje mnoho neví, od 2010 do 2013 byl několikrát pracovně v Podněstří a na Ukrajině, do září 2014 měl prý trvalý pobyt shodný se štábem GRU v Moskvě (Chorošovskoje šosse 76, stejně jako Anatolij Čepiga). Na podzim téhož roku dostal stometrový byt v Moskvě, jehož tržní cena se pohybovala kolem 24 milionů rublů (zhruba sedm milionů Kč) a vyznamenání Hrdina Ruska.

Stejnou odměnu i vyznamenání získal také Čepiga. Tento rodák z Amurské oblasti studoval na Dálnovýchodním vysokém vojenském učilišti, sloužil ve speciálních jednotkách v Chabarovsku a třikrát byl odvelen do Čečenska. Podle Kommersantu absolvoval i moskevskou Vojensko-diplomatickou akademii.

Podle serveru The Insider je udělování bytů standardní praxí za titul Hrdina Ruska. Bellingcat před třemi lety zjistil, že Čepiga s Miškinem byli takto odměněni na přelomu let 2014 a 2015. Investigativci se tehdy domnívali, že to souviselo s možnými akcemi agentů na Krymu. Nyní Christo Grozev z Bellingcatu usuzuje, „že Čepiga a Miškin získali vyznamenání Hrdina Ruska právě za akci v Česku“.