Britská mutace se šíří až o 70 procent rychleji, je třeba opatrnost, varoval Blatný

Chebsko a Sokolovsko na západě Čech patří společně se severočeským Trutnovskem k aktuálně nejpostiženějším regionům v Česku. Tamní nemocnice se kvůli tomu dostávají na hranu kapacity.

Blatný uvedl, že kvůli zajištění kapacity budou zahájeny i hromadné přesuny pacientů, a to nejen těch ve vážném stavu.

Němečtí pacienti budou podle ministra přesunuti do německých nemocnic. Možný převoz českých pacientů do Německa by podle něj nic neřešil.

Blatný poznamenal, že situace v německých nemocnicích je velmi podobná a navíc je prý nyní situace s počtem lůžek v ČR „uspokojivá”. Do Německa by se také podle něj mohly přesunout jednotky pacientů, zatímco přesuny se týkají desítek osob.

Do budoucna možnost přesunu českých pacientů nevyloučil. Vše je podle něj připravené. „Pokud my o to požádáme, požadavek bude akceptován,” uvedl.

Nemocnice v Chebu bude posílena i personálně. Do nemocnice by měli nastoupit tři internisté, kteří by posílili zdravotnický personál. Dvojice vrtulníků, které jsou v kraji k dispozici, bude nově moci létat i v noci.