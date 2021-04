Vezme Zaorálek zahraničí? Tisková konference

Odvolání šéfa diplomacie navrhl premiérovi předseda sociálních demokratů Jan Hamáček poté, co Petříček v pátek neúspěšně kandidoval na předsedu strany. Hamáček jako důvod pro jeho konec uvedl, že ČSSD musí být jednotná.

Resort by měl podle Hamáčka převzít právě současný ministr kultury Zaorálek. Na jeho místo by pak měl nastoupit poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.

Zaorálek ale v pondělí pro Novinky uvedl, že není připraven resort převzít. Do čela se tak postavil dočasně sám Hamáček. „Věřím, že změna bude rychlá a že pan ministr Zaorálek dokončí svoje úkoly. Mělo by to být v řádu dnů,“ uvedl.