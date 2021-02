Chceme chytrá pravidla, prohlásil před schůzkou s Babišem Fiala

Opozice pak dlouhodobě žádá, aby opatření bylo možné vyhlašovat i bez nouzového stavu, apeluje také na postupný návrat žáků do škol či zrušení některých sporných opatření proti šíření covidu-19.

Změnit by to měl právě pandemický zákon. Jeho návrh, který kabinet schválil v pondělí, se liší jen v detailech od znění, které schválila vláda už loni v květnu. To se nelíbí některým opozičním stranám.