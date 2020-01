Bradáčová: VSZ mělo k Šarochovi podobné výtky jako NSZ

Benešová zprvu uvedla, že vrchní státní zástupkyně měla výhrady k délce trestního stíhání v kauze, ne však k samotné podstatě. „Jak je možné, že to prošlo dohledem a nebyly zjištěny závady, které teď konstatoval nejvyšší státní zástupce?” tázala se Bradáčové. Řekla také, že VSZ asi selhalo. Poté, co vrchní státní zástupkyně osvětlila postup VSZ, ministryně poznamenala, že spis nezná a nebude se přít a že informace o výtkách VSZ vůči Šarochovi nebyly medializovány.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá.