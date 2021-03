Brabec přísahal na zdraví blízkých, že se otrava Bečvy nezakopává pod koberec

Opoziční poslanci tvrdí, že státní instituce v čele s policií a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) nemají zájem o došetření této ekologické katastrofy. S tím ale Brabec nesouhlasí. „Nikdo nic nezakopává pod koberec. To vám mohu odpřisáhnout na zdraví všech nebo všeho, co je mi blízké,“ uvedl místopředseda ANO Brabec před přerušením debaty ve Sněmovně, která řešila případný vznik sněmovní vyšetřovací komise.

Na zdraví svých dětí v minulosti přísahal také předseda vlády a ANO Andrej Babiš, když sliboval, že mimo jiné nebude zasahovat do práce redaktorů v médiích, kteří patří do holdingu Agrofert.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ve Sněmovně odmítl obavy opozice z toho, že kauza vyšetřování ekologické havárie na Bečvě vyzní do ztracena. „Byl bych nejšťastnější, pokud by byla během několika hodin a dní vyřešená. Jsem nejvíc naštvaný, že se stále posouvají termíny znalce. Ale chápu vyšetřování. Některé znalecké posudky trvají i rok,“ řekl Brabec s tím, že kauzu je třeba vyšetřit "padni komu padni".

Podle ministra Brabce by ale komise v současné chvíli nepřípustně zasahovala do živého policejního spisu, respektive neuzavřené kauzy. Stejné argumenty v debatě používali i komunisté ve zdůvodnění, proč vznik komise nepodpoří.

Začátkem března Právu přiznal, že zažádal o další prodloužení lhůty. „Rád bych ho udělal co nejrychleji. Do pololetí by mělo být dost jasno, ale je to problém, jak se vypořádat s omezeními, které nyní jsou v souvislosti s koronavirem,“ řekl Právu Klicpera. V minulosti mimo jiné při on-line debatě expertů uvedl, že již zná viníka. Konkrétní však nebyl. Jeho vystoupením se zabývá policie.