Brabec kvůli Bečvě selhal, viníka neznáme přes rok, zlobí se opozice

Část opozičních poslanců mluvila v dolní komoře o „agrofertizaci“ státu a ČIŽP, která hned na počátku šetření vyloučila, že by za únik nebezpečných látek do Bečvy mohla být zodpovědná chemička Deza. Ta patří do skupiny Agrofert, která spadá do svěřenského fondu premiéra a lídra ANO Andreje Babiše.