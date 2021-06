Bouře zasáhla i hodonínskou zoo, půlka zahrady zmizela před očima

"Vypadá to katastrofálně, v hrozném stavu máme útulek, dalo by se říct, že neexistuje. Snažíme se stěhovat psy. Zvířata jsou všechna v pořádku, všechno je pozavírané, bez újmy," uvedl ředitel.

Uvedl, že v podstatě polovina zoologické zahrady zmizela před očima. "Hlavně stromy, ohrady jsou pryč, ploty, budovy drží. Pryč je všechno, co bylo z plechu, ze dřeva, to je kdo ví kde. Lítaly tady kusy betonu, je to šílené," uvedl ředitel.